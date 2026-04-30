Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’000 -0.2%  SPI 18’367 -0.2%  Dow 48’862 -0.6%  DAX 23’896 -0.2%  Euro 0.9218 -0.2%  EStoxx50 5’775 -0.7%  Gold 4’617 1.6%  Bitcoin 60’081 0.2%  Dollar 0.7894 -0.2%  Öl 120.9 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
INTERROLL-Aktie fester: Ernennung von Stephan Schärer zum Finanzchef
Landis+Gyr-Akti etwas höher: Rhebo an Everfield verkauft
MindMaze-Aktie gefragt: Partnerschaft mit Vibra Healthcare in den USA geschlossen
EVOTEC-Aktie höher: Staatliche Förderung unterstützt KI-basierte Wirkstoffsuche
KION-Aktie zieht an: Vorzieheffekte füllen Auftragsbuch - Jahresziele bestätigt
Suche...
eToro entdecken
Entwicklung der Anlage 30.04.2026 11:03:08

So viel hätte eine Investition in Polkadot von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätte eine Investition in Polkadot von vor 1 Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Polkadot-Engagement gewesen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Polkadot wurde am 29.04.2025 bei 4.142 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in DOT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24.14 Polkadot. Das Investment hätte nun einen Wert von 29.25 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.04.2026 auf 1.212 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 70.75 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von DOT wurde am 14.04.2026 erreicht und liegt bei 1.163 USD. Am 10.05.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5.303 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?