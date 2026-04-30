|Entwicklung der Anlage
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30.04.2026 11:03:08
So viel hätte eine Investition in Polkadot von vor 1 Jahr gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Polkadot-Engagement gewesen.
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Polkadot wurde am 29.04.2025 bei 4.142 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in DOT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24.14 Polkadot. Das Investment hätte nun einen Wert von 29.25 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.04.2026 auf 1.212 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 70.75 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief von DOT wurde am 14.04.2026 erreicht und liegt bei 1.163 USD. Am 10.05.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5.303 USD.
Redaktion finanzen.net
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