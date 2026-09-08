|Investment im Check
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08.09.2026 11:03:08
So viel hätte eine Investition in Neo von vor 3 Jahren gekostet
Bei einer frühen Neo-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Gestern vor 3 Jahren wurde Neo bei 7.456 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1’000 USD in NEO vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 134.12 Neo. Die Investition hätte nun einen Wert von 293.88 USD, da Neo am 07.09.2026 2.191 USD wert war. Mit einer Performance von -70.61 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 16.08.2026 bei 1.656 USD. Am 13.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6.926 USD.
Redaktion finanzen.net
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