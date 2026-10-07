So viel hätte eine Investition in Binance Coin von vor 5 Jahren abgeworfen

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Lohnende Binance Coin-Investition? 07.10.2026 11:03:08

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Binance Coin war am 06.10.2021 436.36 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22.92 BNB-Coins Mit dem BNB-USD-Kurs von gestern gerechnet (779.64 USD), wäre die Investition nun 17’866.67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78.67 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief von BNB liegt derzeit bei 545.37 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Bei 1’306.07 USD erreichte Binance Coin am 08.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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