|Lohnende Binance Coin-Investition?
|
07.10.2026 11:03:08
So viel hätte eine Investition in Binance Coin von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Binance Coin-Engagement verdienen können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Binance Coin war am 06.10.2021 436.36 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22.92 BNB-Coins Mit dem BNB-USD-Kurs von gestern gerechnet (779.64 USD), wäre die Investition nun 17’866.67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78.67 Prozent gesteigert.
Das 52-Wochen-Tief von BNB liegt derzeit bei 545.37 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Bei 1’306.07 USD erreichte Binance Coin am 08.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|69’833.11092
|-1.98%
|Handeln
|Vision
|0.03604
|-0.63%
|Handeln
|Ethereum
|2’171.49233
|-3.37%
|Handeln
|Ripple
|1.21545
|-2.50%
|Handeln
|Solana
|98.44226
|-2.11%
|Handeln
|Cardano
|0.21274
|-4.48%
|Handeln
|Polkadot
|0.93251
|-6.73%
|Handeln
|Chainlink
|11.39028
|-1.97%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-3.77%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-4.27%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren