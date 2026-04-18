So viel hätte eine Hedera-Investition von vor 1 Jahr gekostet

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Vor 1 Jahr wurde Hedera bei 0.1628 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 61’406.40 HBAR. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’575.59 USD, da sich der Wert von Hedera am 17.04.2026 auf 0.090798 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 44.24 Prozent.

Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.078263 USD. Am 27.07.2025 stieg Hedera auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.2914 USD.

Redaktion finanzen.net