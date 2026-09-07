|Langfristige Anlage
|
07.09.2026 19:43:08
So viel hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren in Ethereum Classic eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Ethereum Classic notierte am 06.09.2023 bei 15.49 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in ETC vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 645.53 Ethereum Classic. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (7.852 USD), wäre die Investition nun 5’068.80 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 49.31 Prozent verkleinert.
Das 52-Wochen-Tief von ETC liegt derzeit bei 6.076 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Bei 22.06 USD erreichte der Coin am 13.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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