So viel hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet

Vor 1 Jahr wurde Aptos bei 9.781 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 10.22 APT. Die Investition hätte nun einen Wert von 19.44 USD, da sich der Wert von Aptos am 03.01.2026 auf 1.902 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 80.56 Prozent.

Am 18.12.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.451 USD. Am 06.01.2025 stieg Aptos auf ein 52-Wochen-Hoch bei 10.16 USD.

Redaktion finanzen.net