So viel hätte ein Investment in Tether von vor 3 Jahren eingefahren

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Tether wurde am 08.09.2023 bei 0.9997 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 1’000.29 Tether. Da sich der Kurs von USDT-USD gestern auf 0.9999 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’000.21 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0.02 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief von USDT wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0.9977 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 1.002 USD.

Redaktion finanzen.net