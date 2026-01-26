So viel Gewinn hätte eine Investition in Ethereum Classic von vor 5 Jahren eingebracht

Anzeige

Am 25.01.2021 wurde Ethereum Classic bei 7.490 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in ETC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 13.35 Ethereum Classic. Das Investment hätte nun einen Wert von 148.47 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.01.2026 auf 11.12 USD belief. Damit wäre das Investment 48.47 Prozent mehr wert.

Am 25.01.2026 erreichte ETC sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 11.12 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ethereum Classic am 31.01.2025 bei 26.82 USD..

Redaktion finanzen.net