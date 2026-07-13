So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren eingebracht

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 3 Jahren war ein Bitcoin 30’391.77 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in BTC investierten, hätten nun 0.3290 Bitcoin im Portfolio. Mit dem BTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (63’746.68 USD), wäre das Investment nun 20’974.98 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 109.75 Prozent zugenommen.

Am 30.06.2026 erreichte BTC sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 58’550.66 USD. Am 06.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 124’774.17 USD.

Redaktion finanzen.net