|Krypto-Investment im Blick
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13.07.2026 11:03:08
So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst einer frühen Bitcoin-Investition gewesen.
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Gestern vor 3 Jahren war ein Bitcoin 30’391.77 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in BTC investierten, hätten nun 0.3290 Bitcoin im Portfolio. Mit dem BTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (63’746.68 USD), wäre das Investment nun 20’974.98 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 109.75 Prozent zugenommen.
Am 30.06.2026 erreichte BTC sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 58’550.66 USD. Am 06.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 124’774.17 USD.
Redaktion finanzen.net
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