|BTC-Investition im Blick
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05.10.2026 11:03:08
So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Bitcoin investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Bitcoin wurde am 04.10.2023 zu einem Wert von 27’793.84 USD gehandelt. Bei einer BTC-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.3598 Bitcoin in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 31’126.29 USD, da Bitcoin am 04.10.2026 86’511.89 USD wert war. Damit wäre die Investition 211.26 Prozent mehr wert.
Bei 58’550.66 USD erreichte BTC am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124’774.17 USD.
Redaktion finanzen.net
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