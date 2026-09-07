|Investition im Check
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07.09.2026 11:03:08
So viel Gewinn hätte eine Bitcoin-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Bitcoin verdienen können.
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Bitcoin wurde am 06.09.2023 bei 25’760.65 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in BTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.03882 Bitcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’125.46 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.09.2026 auf 80’513.82 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 212.55 Prozent gleich.
Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 58’550.66 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.10.2025 bei 124’774.17 USD.
Redaktion finanzen.net
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