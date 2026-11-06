|Entwicklung des Investments
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06.11.2026 11:03:08
So viel Gewinn hätte ein Uniswap-Investment von vor 1 Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Uniswap-Investment verdienen können.
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Uniswap war gestern vor 1 Jahr 5.355 USD wert. Bei einer UNI-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 186.73 Uniswap in seinem Depot. Mit dem UNI-USD-Kurs vom 05.11.2026 gerechnet (6.820 USD), wäre das Investment nun 1’273.51 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 27.35 Prozent.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte UNI am 10.06.2026 bei 2.396 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 10.20 USD und wurde am 22.09.2026 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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