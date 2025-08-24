So viel Gewinn hätte ein Sui-Investment von vor 1 Jahr abgeworfen

Anzeige

Vor 1 Jahr notierte Sui bei 1.013 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in SUI investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 987.15 Sui. Die gehaltenen Sui wären am 23.08.2025 bei einem SUI-USD-Kurs von 3.735 USD 3’686.53 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition um 268.65 Prozent gestiegen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.7637 USD und wurde am 01.09.2024 erreicht. Am 04.01.2025 stieg Sui auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5.296 USD.

Redaktion finanzen.net