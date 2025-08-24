Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’265 0.2%  SPI 17’040 0.3%  Dow 45’632 1.9%  DAX 24’363 0.3%  Euro 0.9394 0.1%  EStoxx50 5’488 0.5%  Gold 3’372 1.0%  Bitcoin 93’790 3.2%  Dollar 0.8017 -0.8%  Öl 67.8 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Gold, Öl & Co. in KW 34: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Feintool-Aktie: Feintool erreicht Einigung mit Arbeitnehmervertretung in Deutschland
Finanzblogger hebt den Daumen: NVIDIA-Aktie wird nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz zulegen
Die Zukunft des Geldes: Bitcoin, Ripple oder Ethereum - wer macht das Rennen?
So viel Gewinn hätte ein Sui-Investment von vor 1 Jahr abgeworfen
Suche...
Krypto-Invest im Blick 24.08.2025 11:03:09

So viel Gewinn hätte ein Sui-Investment von vor 1 Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein Sui-Investment von vor 1 Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Sui Investoren gebracht.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr notierte Sui bei 1.013 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in SUI investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 987.15 Sui. Die gehaltenen Sui wären am 23.08.2025 bei einem SUI-USD-Kurs von 3.735 USD 3’686.53 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition um 268.65 Prozent gestiegen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.7637 USD und wurde am 01.09.2024 erreicht. Am 04.01.2025 stieg Sui auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5.296 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV