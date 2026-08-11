|Profitable XRP-Investition?
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11.08.2026 11:03:08
So viel Gewinn hätte ein Ripple-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Ripple gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 10.08.2023 notierte Ripple bei 0.6334 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in XRP vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 15’787.17 Ripple. Mit dem XRP-USD-Kurs von gestern gerechnet (1.011 USD), wäre die Investition nun 15’965.29 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 59.65 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1.004 USD und wurde am 11.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 13.08.2025 erreicht und liegt bei 3.286 USD.
Redaktion finanzen.net
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