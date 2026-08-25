So viel Gewinn hätte ein Ripple-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

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Gestern vor 10 Jahren kostete ein Ripple 0.006097 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in XRP investiert hätte, hätte er nun 164’001.91 Ripple im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 242’889.87 USD, da sich der Wert eines Coins am 24.08.2026 auf 1.481 USD belief. Damit wäre die Investition um 24’188.99 Prozent gestiegen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 16.08.2026 bei 0.9920 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 bei 3.122 USD.

Redaktion finanzen.net