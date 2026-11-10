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XLMAnlage im Fokus 10.11.2026 19:43:08

So viel Gewinn hätte ein Investment in Stellar von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein Investment in Stellar von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Stellar eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

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Gestern vor 3 Jahren notierte Stellar bei 0.1230 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8’130.61 XLM im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’196.54 USD, da Stellar am 09.11.2026 0.1472 USD wert war. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19.65 Prozent angezogen.

Bei 0.1435 USD erreichte der Coin am 22.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Stellar am 11.11.2025 bei 0.2817 USD..

Redaktion Finanzen.net

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