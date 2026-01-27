So viel Gewinn hätte ein Investment in Monero von vor 5 Jahren abgeworfen

Anzeige

Monero war am 26.01.2021 137.60 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 72.68 XMR im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 33’414.93 USD, da sich der Wert von Monero am 26.01.2026 auf 459.78 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 234.15 Prozent angezogen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 194.95 USD. Am 14.01.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 714.30 USD.

