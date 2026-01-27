Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’193.0 0.4%  SPI 18’262 0.4%  Dow 49’412 0.6%  DAX 24’894 -0.2%  Euro 0.9224 -0.1%  EStoxx50 5’968 0.2%  Gold 5’093 1.7%  Bitcoin 68’154 -0.7%  Dollar 0.7765 -0.1%  Öl 65.5 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Top News
Roche-Aktie gesucht: Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker
QIAGEN-Aktie in Rot: Mark Stevenson folgt auf Ross Levine
Ripple: So hätte sich eine Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt
So viel Gewinn hätte ein Investment in Monero von vor 5 Jahren abgeworfen
Neo: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Suche...
eToro entdecken
XMRAnlage im Fokus 27.01.2026 11:03:08

So viel Gewinn hätte ein Investment in Monero von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein Investment in Monero von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Monero-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Monero war am 26.01.2021 137.60 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 72.68 XMR im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 33’414.93 USD, da sich der Wert von Monero am 26.01.2026 auf 459.78 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 234.15 Prozent angezogen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 194.95 USD. Am 14.01.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 714.30 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall