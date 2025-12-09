So viel Gewinn hätte ein Investment in Monero von vor 5 Jahren abgeworfen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Monero-Einstieg gewesen.

Monero wurde am 08.12.2020 zu einem Wert von 136.41 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10’000 USD in XMR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 73.31 Monero. Die Investition hätte nun einen Wert von 27’361.73 USD, da Monero am 08.12.2025 373.24 USD wert war. Die Steigerung von 10’000 USD zu 27’361.73 USD entspricht einer Performance von +173.62 Prozent.

Am 10.12.2024 erreichte XMR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 178.85 USD. Bei 436.53 USD erreichte die Kryptowährung am 30.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

