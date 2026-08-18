|Frühe Anlage
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18.08.2026 11:03:08
So viel Gewinn hätte ein Investment in Monero von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Monero investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Monero war am 17.08.2023 141.76 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in XMR investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7.054 Monero. Die gehaltenen Monero wären am 17.08.2026 bei einem XMR-USD-Kurs von 415.59 USD 2’931.69 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments +193.17 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 30.08.2025 erreicht und liegt bei 258.57 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Monero wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 714.30 USD.
Redaktion finanzen.net
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