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Frühe Anlage 18.08.2026 11:03:08

So viel Gewinn hätte ein Investment in Monero von vor 3 Jahren eingefahren

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Monero war am 17.08.2023 141.76 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in XMR investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7.054 Monero. Die gehaltenen Monero wären am 17.08.2026 bei einem XMR-USD-Kurs von 415.59 USD 2’931.69 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments +193.17 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 30.08.2025 erreicht und liegt bei 258.57 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Monero wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 714.30 USD.

Redaktion finanzen.net

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