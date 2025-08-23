Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rentable HBAR-Investition? 23.08.2025 19:43:08

So viel Gewinn hätte ein Investment in Hedera von vor 1 Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Einstieg in Hedera hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 22.08.2024 wurde Hedera bei 0.055320 USD gehandelt. Bei einem HBAR-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 180’765.96 Hedera in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 22.08.2025 46’360.49 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0.2565 USD lag. Mit einer Performance von +363.60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bei 0.042446 USD erreichte HBAR am 04.11.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 0.3748 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
