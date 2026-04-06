|Wertentwicklung im Fokus
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06.04.2026 11:03:08
So viel Gewinn hätte ein Investment in Ethereum von vor 1 Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einer frühen Ethereum-Investition gewesen.
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Ethereum wurde am 05.04.2025 zu einem Wert von 1’808.07 USD gehandelt. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.5531 ETH. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’166.60 USD, da sich der Wert von Ethereum am 05.04.2026 auf 2’109.29 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 16.66 Prozent.
Am 08.04.2025 fiel ETH auf ein 52-Wochen-Tief bei 1’471.59 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ethereum am 22.08.2025 bei 4’828.99 USD.
Redaktion finanzen.net
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