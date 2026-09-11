So viel Gewinn hätte ein Chainlink-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

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Gestern vor 3 Jahren kostete ein Chainlink 6.019 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in LINK investierten, hätten nun 16.61 Chainlink im Besitz. Die gehaltenen Coins wären am 10.09.2026 bei einem LINK-USD-Kurs von 11.48 USD 190.75 USD wert gewesen. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 90.75 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief von LINK liegt derzeit bei 7.185 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 12.09.2025 erreicht und liegt bei 25.13 USD.

Redaktion finanzen.net