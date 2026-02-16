Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Chevron-Aktie: Bohr-Offensive vor Griechenland gestartet
So steht es am Montag um Franken, Euro und US-Dollar
Allianz-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Was steckt hinter dem TACO-Trade? So reagieren Investoren auf Trumps Drohungen
Deutsche Börse-Aktie tiefer: Euronext-Chef bringt Zusammenarbeit ins Spiel
Suche...
Devisen im Blick 16.02.2026 11:57:00

So steht es am Montag um Franken, Euro und US-Dollar

So steht es am Montag um Franken, Euro und US-Dollar

Der Schweizer Franken hat am Montag im Laufe des Vormittags leicht an Wert eingebüsst.

Angesichts von Feiertagen in den USA und einigen Handelsplätzen in Asien ist aber von einem ruhigen Wochenauftakt die Rede.

Aktuell wird das Währungspaar Dollar/Franken zu 0,7696 gehandelt. Das ist etwas höher als am Morgen mit 0,7684. Auch der Euro hat zu Franken leicht angezogen auf 0,9130 von 0,9118 Franken im Frühhandel. Derweil hat sich das Euro/Dollar-Paar nur wenig bewegt und kostet 1,1863 nach 1,1866 am Morgen.

Franken nach BIP-Daten leichter

Die Schweizer Wirtschaft ist im Schlussquartal 2025 auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Dies zeigt sich am Bruttoinlandprodukt (BIP), das im vierten Quartal auf bereinigter Basis zum Vorquartal real um 0,2 Prozent gestiegen ist. Für das Gesamtjahr 2025 ergibt sich laut der ersten Seco-Schnellschätzung ein reales BIP-Wachstum von 1,4 Prozent nach 1,2 Prozent im Jahr davor. Dies liegt deutlich unter dem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum der Schweiz, das laut Seco ab 1981 bei 1,8 Prozent lag.

Während der Dienstleistungssektor im Schlussquartal ein verhaltenes Wachstum zeigte, stagnierte der Industriesektor, wie das Seco mitteilte. Die Zahl liegt im Rahmen der Expertenschätzungen, die gemäss Umfrage der Nachrichtenagentur AWP in der Bandbreite von +0,1 Prozent bis +0,4 Prozent lagen.

Das Schweizer Wirtschaftswachstum sei "nicht berauschend, aber beruhigend", sagte Chef-Ökonom Reto Cueni von der Bank Syz. Er wies darauf hin, dass die hiesige Wirtschaft den Zoll-Hammer aus den USA einigermassen verkraften konnte. Für den Chef-Ökonomen der VP-Bank, Thomas Gitzel, zeigen die Zahlen, dass sich exportorientierte Länder im gegenwärtigen Umfeld schwertun.

Arthur Jurus von Oddo BHF ergänzt, dass die begrenzte Dynamik einen stagnierenden Industriesektor widerspiegele, "insbesondere eine sehr geringe bis negative Wertschöpfung der verarbeitenden Industrie, während die Dienstleistungen den Hauptbeitrag zum vierteljährlichen Wachstum lieferten."

Zur Erinnerung: Wegen des Zollhammers von US-Präsident Donald Trump war die hiesige Wirtschaft im Herbst deutlich ins Minus gerutscht. Das BIP war um 0,5 Prozent rückläufig und damit deutlich schlechter ausgefallen als damals erwartet.

EUR/USD weiter seitwärts

Derweil wird der Euro bereits seit einigen Tagen in einer recht engen Spanne knapp unter 1,19 Dollar gehandelt. Es herrscht aktuell Unsicherheit darüber, wie schnell die US-Notenbank Fed in diesem Jahr die Leitzinsen senkt. Nachdem Mitte letzter Woche robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA veröffentlicht wurden, scheint das Fed zumindest aktuell nicht unter starkem Zugzwang zu stehen.

awp-robot/pre/to

Zürich (awp)

Weitere Links:

Die Performance der Kryptowährungen in KW 7: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan

Bildquelle: marekusz / Shutterstock.com
