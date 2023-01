So sollten Sie jetzt auf den aktuellen Kryptopump reagieren

Anzeige

Um herauszufinden, wie man auf die aktuellen Marktkonditionen und den Vorstoss der Bullen reagieren sollte, ist es wichtig, sich der Ursachen für den aktuellen Kursverlauf bewusst zu werden und aktuelle Daten zu analysieren.

Bitcoin (BTC), die grösste und beliebteste Kryptowährung der Welt, hat seine starke Gewinnsträhne fortgesetzt und mit rund 22.859 den höchsten Stand seit Mitte September erreicht. Auch die zweitgrösste Kryptowährung Ethereum (ETH) verzeichnet einen deutlichen Anstieg: Sie stieg um rund 5 % auf 1.644 US-Dollar und erreichte damit ein Viermonatshoch. Der Anstieg von ETH könnte auf die risikofreudige Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt zurückgeführt werden, die alle digitalen Münzen, einschliesslich BTC und ETH, unterstützt hat.

Trotz der Nachricht, dass Genesis Global Holdco LLC, das Unternehmen, dem der Kryptowährungskreditgeber Genesis Global Capital gehört, Konkurs nach Chapter 11 angemeldet hat, ist der Kryptowährungsmarkt weiter gestiegen. Dies könnte daran liegen, dass die Anleger die bevorstehenden Probleme des Unternehmens bereits eingepreist hatten. Es lohnt sich, daran zu erinnern, dass das Unternehmen Genesis von den Folgen des Scheiterns der Kryptobörse FTX und, in jüngerer Zeit, des Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital betroffen war, die beide Ende Juni stattfanden.

Der globale Kryptowährungsmarkt hat seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und erneut die 1-Billionen-Dollar-Grenze überschritten. Der jüngste Aufschwung könnte jedoch mit institutionellen Anlegern zusammenhängen, die seit langem Inhaber des grössten digitalen Vermögenswertes sind. Diese erhöhte Nachfrage nach Bitcoin hat den Preis der Münze in die Höhe getrieben.

Still 2 days till close, but this weekly candle for Bitcoin is shaping up to be its first higher high in over a year and is currently retesting its weekly downtrend. Someone call Barry, it's gonna be a big week. pic.twitter.com/ZslWIltXg8

Ein weiterer Faktor, der den Kryptowährungsmarkt stützt, ist die gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass das Federal Open Market Committee (FOMC) die Zinssätze auf seiner bevorstehenden Sitzung im Februar nur um 25 Basispunkte (0,25 Prozentpunkte) anheben wird, was eine Abschwächung gegenüber der Erhöhung um 50 Basispunkte im Dezember darstellt.

Die Kreditvergabeeinheit von Genesis beantragte am Donnerstag in den USA Insolvenz nach Chapter 11. Sie schuldet den Gläubigern mindestens 3,4 Mrd. USD, nachdem sie durch den Zusammenbruch des Marktes mit der Börse FTX und dem Kreditgeber BlockFi untergegangen war.

A new one has been added to the list of companies that were negatively affected by the collapse of #FTX and went bankrupt. #Crypto lending platform #Genesis, a subsidiary of Digital Currency Group, has filed for bankruptcy.



Follow us for more about #cryptomarket #CryptoNews pic.twitter.com/utVve7GCgv