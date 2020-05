So reagiert der Bitcoin-Kurs auf das am Abend erfolgte Halving-Event

Das Ereignis, auf das Bitcoin-Anleger seit Monaten hinfiebern, ist nun eingetreten: Die Blockbelohnung beim Schürfen der Kryptowährung wurde heute Abend um die Hälfte reduziert. So schlägt sich der Bitcoin-Kurs nach dem Halving-Event.

Am Montagabend war es so weit: Im Bitcoin -Netzwerk wurden nun insgesamt 630'000 Blöcke generiert und somit das lang erwartete Halving-Event ausgelöst. Zukünftig erhalten Miner für die Erzeugung neuer Blöcke statt bisher 12,5 Bitcoins nur noch 6,25 Bitcoins als Belohnung. Diese Halbierung der Blockbelohnung wird sich laut Experten auch langfristig auf den Bitcoin-Kurs auswirken. Kurz nach dem Halving-Event notiert der Bitcoin aktuell bei 8.558,44 US-Dollar und damit kaum verändert zum Zeitraum davor.

Im Vorfeld des Grossereignisses hatte sich die wichtigste Kryptowährung sehr volatil gezeigt. So kostete ein Bitcoin in der Nacht auf Freitag erstmals seit Februar wieder mehr als 10.000 US-Dollar. Am Wochenende brach der Bitcoin-Kurs dann jedoch wieder ein und die Cyberdevise fiel bis auf 8.520 US-Dollar zurück.

Das passierte beim Bitcoin-Halving

Die Halbierung der Blockbelohung ist fest im Bitcoin-Code verankert und findet immer dann statt, wenn wieder 210'000 neue Blöcke im Bitcoin-Netzwerk erzeugt wurden. Das ist etwa alle vier Jahre der Fall, so dass das Halving-Event nach 2012 und 2016 in diesem Jahr zum insgesamt dritten Mal stattfand.

Die "Miner", die die Rechenleistung ihres Computers zur Verfügung stellen, um neue Datenblöcke im Bitcoin-Netzwerk zu generieren, die für die Aufzeichnung der Transaktionen mit der Kryptowährung benötigt werden, erhalten für jeden erzeugten Block eine bestimmte Bitcoin-Menge als Belohnung. Diese betrug ursprünglich 50 Bitcoins, reduziert sich jedoch mit jedem Halving-Event und liegt nun bei nur noch 6,25 Bitcoin.

Die Halbierung der Blockbelohnung sorgt unter anderem dafür, dass die festgelegte Höchstmenge von 21 Millionen Bitcoins nicht so schnell erreicht wird. Zum anderen soll somit eine Inflation bei der Kryptowährung vermieden werden, da nach jedem Halving die Menge der verfügbaren Bitcoins langsamer ansteigt, während die Nachfrage gleich bleibt oder - aufgrund der zunehmenden Bekanntheit der Digitalwährung - sogar steigt. Viele Anleger hoffen daher nach dem Halving-Event auf eine Kurssteigerung beim Bitcoin. Zumindest bei den beiden vorangegangenen Bitcoin-Halvings konnte die Cyberdevise im Nachgang profitieren und zeitweise kräftig zulegen.

