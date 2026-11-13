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Krypto-Investment 13.11.2026 11:03:08

So lukrativ wäre eine Uniswap-Investition von vor 3 Jahren gewesen

So lukrativ wäre eine Uniswap-Investition von vor 3 Jahren gewesen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Uniswap-Investment gewesen.

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Gestern vor 3 Jahren kostete ein Uniswap 5.417 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1’846.17 UNI. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’149.26 USD, da Uniswap am 12.11.2026 6.039 USD wert war. Damit hätte sich die Investition um 11.49 Prozent vermehrt.

Bei 2.396 USD erreichte der Coin am 10.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.09.2026 bei 10.20 USD.

Redaktion Finanzen.net

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