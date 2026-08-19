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Anlage im Fokus 19.08.2026 11:03:08

So lukrativ wäre eine Investition in Tron von vor 3 Jahren gewesen

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Gestern vor 3 Jahren notierte Tron bei 0.073015 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in TRXinvestiert, wäre er nun im Besitz von 136’958.37 Tron. Da sich der Kurs von TRX-USD gestern auf 0.3326 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45’554.72 USD wert. Damit wäre die Investition um 355.55 Prozent gestiegen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0.2693 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 26.05.2026 bei 0.3754 USD.

Redaktion finanzen.net

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