So lukrativ wäre eine Investition in Tron von vor 1 Jahr gewesen

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Vor 1 Jahr kostete ein Tron 0.2811 USD. Bei einer Investition von 1’000 USD in TRX vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3’557.20 Tron. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’142.78 USD, da sich der Wert von Tron am 03.11.2026 auf 0.3213 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 14.28 Prozent erhöht.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TRX am 05.02.2026 bei 0.2693 USD. Bei 0.3754 USD erreichte Tron am 26.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net