So lukrativ wäre eine Investition in Solana von vor 3 Jahren gewesen

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Gestern vor 3 Jahren notierte Solana bei 21.88 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in SOLinvestiert, wäre er nun im Besitz von 45.70 Solana. Da sich der Kurs von SOL-USD gestern auf 85.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’901.10 USD wert. Damit wäre die Investition um 290.11 Prozent gestiegen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.06.2026 bei 62.15 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 247.55 USD.

Redaktion finanzen.net