Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’089 -0.7%  SPI 18’361 -0.7%  Dow 47’917 -0.6%  DAX 23’573 -1.0%  Euro 0.9236 0.1%  EStoxx50 5’863 -1.1%  Gold 4’723 -0.5%  Bitcoin 55’864 -0.3%  Dollar 0.7902 -0.1%  Öl 102.7 9.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Burkhalter-Aktie klettert: Steigerung des Umsatzes und Gewinns in 2025
Swiss Re-Aktie schwächelt: SST-Quote bestätigt
Aktien von Porsche, Ford, Stellantis und Co. im Blick: Elektrostrategie belastet
Litecoin: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
So lukrativ wäre eine Investition in Ethereum von vor 3 Jahren gewesen
Suche...
Plus500 Depot
Krypto-Invest im Blick 13.04.2026 11:03:08

So lukrativ wäre eine Investition in Ethereum von vor 3 Jahren gewesen

So lukrativ wäre eine Investition in Ethereum von vor 3 Jahren gewesen

Wer vor Jahren in Ethereum investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 12.04.2023 wurde Ethereum bei 1’918.01 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in ETH investiert, befänden sich nun 5.214 Ethereum in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’432.51 USD, da Ethereum am 12.04.2026 2’192.76 USD wert war. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14.33 Prozent gesteigert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 16.04.2025 bei 1’578.26 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4’828.99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall