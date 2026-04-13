So lukrativ wäre eine Investition in Ethereum von vor 3 Jahren gewesen

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Am 12.04.2023 wurde Ethereum bei 1’918.01 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in ETH investiert, befänden sich nun 5.214 Ethereum in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’432.51 USD, da Ethereum am 12.04.2026 2’192.76 USD wert war. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14.33 Prozent gesteigert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 16.04.2025 bei 1’578.26 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4’828.99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net