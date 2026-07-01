So lukrativ wäre eine Dogecoin-Investition von vor 10 Jahren gewesen

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Am 30.06.2016 kostete Dogecoin 0.000302 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in DOGE investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 331’081.98 Dogecoin. Die gehaltenen Dogecoin wären am 30.06.2026 23’827.90 USD wert gewesen, da der DOGE-USD-Kurs bei 0.071970 USD lag. Das entspricht einem Zuwachs um 23’727.90 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0.071970 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 13.09.2025 bei 0.2895 USD.

Redaktion finanzen.net

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