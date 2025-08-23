Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
So lukrativ wäre ein Investment in VeChain von vor 1 Jahr gewesen

Diesen Gewinn hätte ein frühes Investment in VeChain gebracht.

VeChain wurde am 22.08.2024 zu einem Wert von 0.024108 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in VET investiert hätte, befänden sich nun 414’792.67 VeChain in seinem Depot. Mit dem VET-USD-Kurs vom 22.08.2025 gerechnet (0.025317 USD), wäre die Investition nun 10’501.16 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 10’501.16 USD entspricht einer Performance von +5.01 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.06.2025 bei 0.019283 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.12.2024 bei 0.078697 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
