So lohnend wäre eine Stellar-Investition von vor 1 Jahr gewesen

Am 11.08.2024 wurde Stellar bei 0.097927 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in XLM investiert worden wären, hätte man nun 1’021.17 Stellar im Depot. Die gehaltenen Stellar wären gestern 440.31 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0.4312 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 340.31 Prozent gesteigert.

Am 06.09.2024 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.088119 USD. Am 01.12.2024 erreichte Stellar sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.5647 USD.

Redaktion finanzen.net