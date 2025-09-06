|Anlage im Blick
So lohnend wäre eine Investition in VeChain von vor 1 Jahr gewesen
So viel hätten Investoren mit einem frühen VeChain-Investment verdienen können.
VeChain wurde am 05.09.2024 zu einem Wert von 0.020623 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48’490.26 VeChain. Da sich der Wert eines Coins am 05.09.2025 auf 0.023586 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’143.69 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 14.37 Prozent.
Bei 0.019283 USD erreichte VET am 22.06.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 03.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.078697 USD.
