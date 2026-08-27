|Performance im Fokus
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27.08.2026 19:43:08
So lohnend wäre eine Investition in Solana von vor 5 Jahren gewesen
Investoren, die vor Jahren in Solana investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Gestern vor 5 Jahren wurde Solana bei 75.28 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in SOL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 132.84 Solana. Da sich der SOL-USD-Kurs gestern auf 101.49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’482.59 USD wert. Damit wäre das Investment 34.83 Prozent mehr wert.
Am 06.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 62.15 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 247.55 USD.
Redaktion finanzen.net
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