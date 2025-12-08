So lohnend wäre eine Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren gewesen

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 5 Jahren wurde Bitcoin Cash bei 283.77 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.3524 Bitcoin Cash. Da sich der BCH-USD-Kurs gestern auf 597.54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 210.57 USD wert. Damit wäre das Investment 110.57 Prozent mehr wert.

Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 268.84 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 624.46 USD.

Redaktion finanzen.net