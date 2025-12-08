Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
So lohnend wäre eine Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren gewesen

Investoren, die vor Jahren in Bitcoin Cash investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Gestern vor 5 Jahren wurde Bitcoin Cash bei 283.77 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.3524 Bitcoin Cash. Da sich der BCH-USD-Kurs gestern auf 597.54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 210.57 USD wert. Damit wäre das Investment 110.57 Prozent mehr wert.

Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 268.84 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 624.46 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
