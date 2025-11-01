So lohnend wäre eine Hedera-Investition von vor 1 Jahr gewesen

Anzeige

Hedera notierte am 31.10.2024 bei 0.046298 USD. Bei einem HBAR-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’159.91 Hedera in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 434.48 USD, da sich der Wert eines Coins am 31.10.2025 auf 0.2012 USD belief. Damit wäre die Investition 334.48 Prozent mehr wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 04.11.2024 bei 0.042446 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 0.3748 USD.

