So lohnend wäre ein Tron-Investment von vor 5 Jahren gewesen

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Gestern vor 5 Jahren notierte Tron bei 0.1204 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in TRX investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 830.70 Tron. Da sich der Wert eines Coins am 15.09.2026 auf 0.3328 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 276.43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 176.43 Prozent gesteigert.

Am 05.02.2026 fiel TRX auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.2693 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 26.05.2026 bei 0.3754 USD.

Redaktion finanzen.net