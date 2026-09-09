So lohnend wäre ein Tron-Investment von vor 3 Jahren gewesen

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Am 08.09.2023 kostete Tron 0.079124 USD. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in TRX investiert hätte, hätte er nun 126’383.57 Tron im Depot. Mit dem TRX-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.3389 USD), wäre das Investment nun 42’832.41 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 328.32 Prozent vermehrt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TRX am 05.02.2026 bei 0.2693 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 26.05.2026 erreicht und liegt bei 0.3754 USD.

Redaktion finanzen.net