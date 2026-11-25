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Tron war gestern vor 1 Jahr 0.2748 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in TRX investiert hätte, befänden sich nun 3’638.62 Tron in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’120.01 USD, da Tron am 24.11.2026 0.3078 USD wert war. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 12.00 Prozent gesteigert.

Am 05.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.2693 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 26.05.2026 bei 0.3754 USD.

Redaktion Finanzen.net