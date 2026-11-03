So lohnend wäre ein Monero-Investment von vor 1 Jahr gewesen

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Monero notierte am 02.11.2025 bei 346.90 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in XMRinvestiert, wäre er nun im Besitz von 0.2883 Monero. Die gehaltenen Monero wären am 02.11.2026 174.70 USD wert gewesen, da der XMR-USD-Kurs bei 606.05 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74.70 Prozent vermehrt.

Bei 292.19 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Monero am 14.01.2026 bei 714.30 USD..

Redaktion Finanzen.net