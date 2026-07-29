So lohnend wäre ein Investment in Binance Coin von vor 3 Jahren gewesen

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Binance Coin wurde am 28.07.2023 zu einem Wert von 241.97 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in BNB investiert hätte, befänden sich nun 4.133 Binance Coin in seinem Portfolio. Die gehaltenen Binance Coin wären am 28.07.2026 2’356.77 USD wert gewesen, da der BNB-USD-Kurs bei 570.27 USD lag. Mit einer Performance von +135.68 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Binance Coin am 30.06.2026 bei 545.37 USD. Am 07.10.2025 stieg Binance Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1’310.96 USD.

Redaktion finanzen.net