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Langfristige Performance 26.08.2026 11:03:08

So lohnend wäre ein Einstieg in Tron von vor 5 Jahren gewesen

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Tron wurde am 25.08.2021 bei 0.087412 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 1’144.01 TRX. Da sich der Wert von Tron am 25.08.2026 auf 0.3360 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 384.40 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 384.40 USD, was einer positiven Performance von 284.40 Prozent entspricht.

Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.2693 USD. Am 26.05.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.3754 USD.

Redaktion finanzen.net

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