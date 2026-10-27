|Performance des Investments
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27.10.2026 11:03:08
So lohnend wäre ein Einstieg in Monero von vor 5 Jahren gewesen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Monero-Einstieg verdienen können.
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Vor 5 Jahren war ein Monero 280.57 USD wert. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in XMR investiert hätte, hätte er nun 35.64 Monero. Das Investment hätte nun einen Wert von 21’276.71 USD, da Monero am 26.10.2026 596.97 USD wert war. Daraus ergibt sich eine Performance von +112.77 Prozent.
Am 05.02.2026 erreichte XMR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 292.19 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 14.01.2026 bei 714.30 USD.
Redaktion finanzen.net
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