|Wertentwicklung im Blick
|
05.10.2026 11:03:08
So lohnend wäre ein Einstieg in Litecoin von vor 3 Jahren gewesen
Diesen Gewinn hätte ein frühes Engagement in Litecoin gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Litecoin war am 04.10.2023 64.47 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 155.11 LTC im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’968.41 USD, da Litecoin am 04.10.2026 70.71 USD wert war. Damit wäre das Investment 9.68 Prozent mehr wert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Litecoin am 25.06.2026 bei 40.88 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 126.03 USD und wurde am 09.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|71’492.84541
|-0.22%
|Handeln
|Vision
|0.03623
|1.49%
|Handeln
|Ethereum
|2’256.16598
|-0.08%
|Handeln
|Ripple
|1.25583
|-0.32%
|Handeln
|Solana
|100.36266
|-0.30%
|Handeln
|Cardano
|0.22484
|4.58%
|Handeln
|Polkadot
|1.00957
|1.07%
|Handeln
|Chainlink
|11.72310
|-0.86%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|3.43%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|3.23%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren