So lohnend wäre ein Einstieg in Litecoin von vor 3 Jahren gewesen

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Litecoin war am 04.10.2023 64.47 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 155.11 LTC im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’968.41 USD, da Litecoin am 04.10.2026 70.71 USD wert war. Damit wäre das Investment 9.68 Prozent mehr wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Litecoin am 25.06.2026 bei 40.88 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 126.03 USD und wurde am 09.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net