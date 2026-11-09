So lohnend wäre ein Einstieg in Bitcoin von vor 5 Jahren gewesen

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Gestern vor 5 Jahren war ein Bitcoin 67’499.19 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in BTC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 0.01481 Bitcoin. Die gehaltenen Bitcoin wären am 08.11.2026 1’108.28 USD wert gewesen, da der BTC-USD-Kurs bei 74’808.20 USD lag. Damit wäre die Investition um 10.83 Prozent gestiegen.

Am 30.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 58’550.66 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 10.11.2025 erreicht und liegt bei 105’936.33 USD.

Redaktion Finanzen.net