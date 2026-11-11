|Langfristige Anlage
|
11.11.2026 11:03:08
So lohnend wäre ein Einstieg in Binance Coin von vor 3 Jahren gewesen
Das wäre der Gewinn bei einer frühen Binance Coin-Investition gewesen.
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Vor 3 Jahren kostete ein Binance Coin 251.03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.984 BNB im Depot. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 10.11.2026 gerechnet (679.23 USD), wäre die Investition nun 2’705.75 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 170.58 Prozent vermehrt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 545.37 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 12.11.2025 bei 952.78 USD.
Redaktion Finanzen.net
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