26.01.2026 19:43:08
So lohnend wäre ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren gewesen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Bitcoin Cash verdienen können.
Am 25.01.2021 lag der Kurs von Bitcoin Cash bei 433.56 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.2306 BCH. Mit dem BCH-USD-Kurs vom 25.01.2026 gerechnet (571.13 USD), wäre das Investment nun 131.73 USD wert. Mit einer Performance von +31.73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 268.84 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654.75 USD.
