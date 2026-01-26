So lohnend wäre ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren gewesen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BCH-Performance im Fokus 26.01.2026 19:43:08

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Bitcoin Cash verdienen können.

Am 25.01.2021 lag der Kurs von Bitcoin Cash bei 433.56 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.2306 BCH. Mit dem BCH-USD-Kurs vom 25.01.2026 gerechnet (571.13 USD), wäre das Investment nun 131.73 USD wert. Mit einer Performance von +31.73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 268.84 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654.75 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

