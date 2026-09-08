|XMR-Investmentbeispiel
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08.09.2026 11:03:08
So hätte sich eine Monero-Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in Monero gebracht.
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Monero notierte am 07.09.2023 bei 143.24 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in XMR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 6.981 Monero. Da sich der Kurs von XMR-USD gestern auf 519.72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’628.41 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 262.84 Prozent vermehrt.
Am 09.09.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 266.52 USD. Am 14.01.2026 erreichte Monero sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 714.30 USD.
Redaktion finanzen.net
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