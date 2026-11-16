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Anlage im Check 16.11.2026 11:03:08

So hätte sich eine Litecoin-Investition von vor 10 Jahren ausgezahlt

So hätte sich eine Litecoin-Investition von vor 10 Jahren ausgezahlt

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Litecoin wurde gestern vor 10 Jahren bei 3.920 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10’000 USD in LTC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 2’551.02 Litecoin. Da sich der LTC-USD-Kurs gestern auf 45.54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116’171.53 USD wert. Damit wäre die Investition 1’061.72 Prozent mehr wert.

Bei 40.88 USD erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.11.2025 bei 95.63 USD.

Redaktion Finanzen.net

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